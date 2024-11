UGOTCHI bei den #BeActive Awards: Europas Schulprojekt Nummer Eins?

Erfreuliche Nachrichten für die Sportunion Österreich und ihren Präsidenten Peter McDonald : Die Initiative UGOTCHI – Punkten mit Klasse, zählt in der Kategorie „Education“ zu den besten drei Nominierten in ganz Europa.

In der Kategorie „Education“ werden Projekte ausgezeichnet, die sich – wie UGOTCHI – das Ziel gesetzt haben, Kinder und Jugendliche zu motivieren, außerhalb des Turn- bzw. Sportunterrichts in der Schule, in der Freizeit sportlich aktiv zu sein.

„Gerade in Zeiten, in denen Bewegungsmangel ein immer größeres Problem darstellt, zeigt dieses Projekt eindrucksvoll, wie wichtig es ist, schon in jungen Jahren Freude an Sport und Aktivität zu wecken“, sagt Sportminister Werner Kogler.