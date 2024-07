Olympia-Medaillen sind nicht alles: Sport und Bewegung für längere Gesundheit

Mit den Olympischen Spielen erleben nun 81 österreichische Spitzensportlerinnen und Spitzensportler das größte sportliche Event ihrer Karriere, auf das sie sich vier Jahre zumeist unter nicht optimalen Rahmenbedingungen vorbereitet haben. Auch wir werden mit ihnen mitfiebern. Schließlich wurde der Grundstein ihrer Karrieren in Vereinen mit ehrenamtlichen Strukturen (bei einem Viertel in Sportunion-Vereinen) gelegt.

Den Erfolg einer Nation, was die Sportpolitik betrifft, bemisst man jedoch nicht in Olympia-Medaillen, sondern an der Anzahl von Kindern und Jugendlichen in Bewegung und daran, wie viele Menschen Sport machen. Die Situation ist allerdings alarmierend: Zwei von drei Österreicherinnen und Österreichern bewegen sich nicht ausreichend. Und trotz steigender Lebenserwartung stagnieren die Lebensjahre, die wir in Gesundheit verbringen – Österreich ist mittlerweile sogar im letzten Drittel Europas angekommen: Eine Österreicherin bzw. ein Österreicher hat 57 gesunde Jahre zur Verfügung, während es Schwedinnen und Schweden auf durchschnittlich 71 bringen. Das ist nicht nur volkswirtschaftlich verheerend, sondern trifft viele von uns sehr persönlich in ihrer Lebensqualität.