Überflieger Duplantis schnappt sich das Gold

Einen Doppelsieg für Äthiopien brachte der WM-Marathon der Frauen. Amane Beriso Shankule gewann an einem heißen Sommermorgen in 2:24:23 Stunden, elf Sekunden vor Landsfrau und Titelverteidigerin Gotytom Gebreslase. Österreichs einzige Vertreterin Julia Mayer, die erst ihren zweiten Marathon überhaupt bestritt, belegte am Ende in 2:41:54 Stunden den 50. Rang.