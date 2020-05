Über Berg und Tal

Andrea Mayr, 29 Jahre

Geboren: 15. Oktober 1979 in Wels, aufgewachsen in Linz

Wohnort: Wien

Größe/Gewicht: 1,74 m/54 kg

Familienstand: ledig

Verein: SVS-Leichtathletik

Trainer: Hubert Millonig

Beruf: Abgeschlossenes Medizin-Studium



Größter Erfolg im Marathon:

* Gewinnerin 26. Vienna City Marathon 2009 in ÖLV-Rekord von 2:30:43



Größter Erfolg im Berglauf:

* WM: Gold Crans Montana 2008

* WM: Gold Bursa ( Türkei) 2006

* WM: Silber Ovronnaz 2007

* WM: Bronze Sauze d'Oulx 2004

* EM: Gold Großglockner 2005

* EM: Silber Korbielow 2004

* EM: Bronze Tefles 2009



ÖLV-Freiluft-Rekordinhaberin:

3.000 m Hindernis in 9:47,61 Minuten (2.7.2008 in Namur)

Halbmarathon in 1:12:14 Stunden (8.2.2009 in Wien)

Marathon in 2:30:43 Stunden (19.4.2009 in Wien)