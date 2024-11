Der Radsport trauert erneut: Youngster starb an seinem 19. Geburtstag

Schon wieder gibt es traurige Nachrichten aus der Welt des Radsports. In Belgien starb der erst 19-jährige Tuur Hancke – und das an seinem eigenen Geburtstag ! Er starb durch eine dramatische Infektion , die ihn innerhalb weniger Stunden tötete.

„Er kehrte vom Unterricht in sein Wohnheim zurück, weil er sich nicht wohl fühlte“, zitierte die belgische Zeitung Het Nieuwsblad den Vater des verstorbenen Radsportlers. „Er dachte an eine Erkältung, weil er am Sonntag im Regen geradelt war. Als es nicht besser wurde, suchte er einen Arzt auf.“ Der Mediziner vermutete einen grippalen Infekt.