Schock nach plötzlichem Tod: 20-jähriges Rad-Talent stirbt nach Rennen

Mark Groeneveld wurde gerade einmal 20 Jahre alt. Der Niederländer verstarb völlig überraschend Anfang dieser Woche. Groeneveld galt als Radsport-Talent, er hatte an einem Rennen in Hongkong teilgenommen. Einen Tag später folgte die Schock-Meldung. Das gab sein Team "X-Speed United" am Mittwoch bekannt.