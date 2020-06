Turniertennis: Hochbetrieb in Kitzbühel, Träume in Wien und Linz

„Ich habe viel auf der Tour erlebt, aber so etwas nicht annähernd“, sagt Ex-Profi Alexander Antonitsch.

Er ist dennoch vollbeschäftigt. Als Mitorganisator der Austrian Pro Series in der Südstadt, aber auch demnächst als Turnierdirektor der Generali Open in Kitzbühel. Sein Turnier steht fix im ATP-Kalender, als Beginn einer kleinen, aber feinen Sandplatz-Saison. Dass das Turnier am 8. September beginnt, also in der zweiten Woche der US Open, wo wohl alle Stars starten, drückt eher weniger auf das Gemüt. „Mit Hilfe der ATP können wir an einem Dienstag starten, auch der Nennschluss ist unüblich kurz vor dem ersten Aufschlag gelegt. Wir rechnen damit, dass viele Spieler kommen werden, die in der zweiten Turnierwoche in New York nicht mehr dabei sind.“