Turner Höck schrammte an EM-Medaille vorbei

Vinzenz Höck belegte im Gerätefinale der Top acht in München am Sonntag den fünften Platz. 0,133 Punkte fehlten dem Grazer (14,733) auf Bronze. Gold ging wie erwartet an Eleftherios Petrounias, den Ringe-Olympiasieger von 2016 aus Griechenland (15,133).

Höck wirkte mit seiner Leistung in der Münchner Olympiahalle, wo er von vielen österreichischen Fans angefeuert wurde, zufrieden. Ein kleiner Fehler beim Abgang kostete wohl eine bessere Platzierung.