Turnen: Höchstnoten für Baldauf

Der Vorarlberger Marco Baldauf hat sich bereits zwölf Mal bei Turn-Europameisterschaften um den Einzug in das Finale bemüht. Am Donnerstag ist es in Montpellier (Fra) endlich gelungen. Die tolle Übung auf dem Reck brachte dem 32-Jährigen Rang fünf im Vorkampf und damit den Start am Sonntag bei der endgültigen Entscheidung.



"Ich habe meinen größten Traum erfüllt", freute sich der Mann aus Dornbirn. Und im Finale? "Da erwarte ich mir gar nichts. Ich muss meine Übung sauber durchturnen, das ist schwer genug."



Baldauf erreichte jedenfalls das zweitbeste Ergebnis im männlichen Geräteturnen seit 1955. Damals wurde Hans Sauter am Pauschenpferd EM-Dritter.



Außerdem sorgte Baldauf für ein völlig neues Element im Reckturnen: Das Kampfgericht hat die von ihm kreierte "Gesprungene ganze Drehung aus dem Adlerschwung in den Zwigriff" als E-Höchstschwierigkeit anerkannt.



Damit wird dieses Element künftig als " Baldauf" in den internationalen Wertungsvorschriften geführt werden.



Olympia-Teilnehmer Fabian Leimlehner erreichte zwei Top-Ten-Plätze. Im Mehrkampf wurde er Sechster und auf dem Reck reichte es für Platz zehn.