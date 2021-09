Turbulente 20. Vuelta-Etappe - und Primoz Roglic profitiert

33,8 Kilometer trennen Primoz Roglic vom dritten Sieg in Serie bei der Spanien-Rundfahrt. Das finale Einzelzeitfahren nach Santiago de Compostela am Sonntag kommt dem Slowenen durchaus gelegen, ist er doch der Olympiasieger in dieser Disziplin. Er geht mit 2:38 Minuten Vorsprung in die finale Prüfung.

Die 202,2 Kilometer der 20. Etappe von Sanxenxo zum Castro de Herville im Nordwesten Spaniens am Samstag führten über fünf Bergwertungen – davon einer zum Ziel. Zunächst prägte eine große Fluchtgruppe das Rennen, ehe Ineos um Egan Bernal angesichts von 12:30 Minuten Rückstand des Feldes aufs Tempo drückte.