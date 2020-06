Tunesien verdaut, Iran im Blick, Rio im Traum

Zumindest gefestigt präsentiert sich das Team im Jahr 2015, zumindest noch ein Jahr soll es in dieser Konstellation zusammenbleiben. Einen Traum gibt es ja noch: Die Teilnahme an Olympia 2016 in Rio. Um überhaupt am Qualifikationsturnier teilnehmen zu dürfen, ist der Einzug ins WM-Viertelfinale nötig. Und der scheint nur realistisch, wenn man als Erster, Zweiter oder Dritter die Vorrunde übersteht.

Denn als vierter und letzter Aufsteiger wartet im Achtelfinale der Sieger der Gruppe A: Vermutlich Spanien, der Titelverteidiger.