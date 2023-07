Trotz WM-Disqualifikation: Olympia-Startplatz für Ukrainerin Charlan

IOC-Chef Thomas Bach hat der bei der Fecht-WM disqualifizierten Ukrainerin Olha Charlan einen Olympia-Platz versprochen. „Angesichts deiner besonderen Situation wird dir das Internationale Olympische Komitee einen zusätzlichen Quotenplatz für die Olympischen Spiele Paris 2024 zuweisen, falls du dich in der Zwischenzeit nicht qualifizieren kannst“, schrieb Bach in einem persönlichen Brief an die Säbelfechterin. Ukraines Sportminister Vadym Gutzeit veröffentlichte diesen.

Die 32-jährige Charlan war am Donnerstag in Mailand nach ihrem Sieg gegen die unter neutraler Flagge angetretene Russin Anna Smirnowa (23) disqualifiziert worden, da die viermalige Weltmeisterin nach dem Gefecht den Handschlag verweigert hatte. Im Mannschaftswettbewerb am Samstag wird sie wohl wieder starten dürfen, ihr Name steht auf der Meldeliste.