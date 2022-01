Zum Spielen gezwungen? Skandalprofi Brown rechtfertigt NFL-Abgang

Football-Star Antonio Brown hat sich nach seinem unbeherrschten Abgang in der NFL-Partie der Tampa Bay Buccaneers bei den New York Jets das erste Mal öffentlich geäußert. Der Skandalprofi ließ am Mittwoch in einer Mitteilung über seinen Anwalt verlauten, dass er sich geweigert habe, verletzt zu spielen und daraufhin von Bucs-Trainer Bruce Arians aus dem Team des Super-Bowl-Titelverteidigers verbannt worden sei.