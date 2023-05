Trendsportart Hyrox: Der Wiener Roncevic wurde Vize-Weltmeister

Der Wiener Alexander Roncevic wurde bei der Hyrox-WM am Freitagabend in Manchester Vize-Weltmeister. Der amtierende Europameister ├╝berquerte die Ziellinie in einer Zeit von 57:35 Minuten und musste sich nur dem US-Amerikaner Hunter McIntyre (56:40 Min.) geschlagen geben. Platz drei erk├Ąmpfte sich der Deutsche Tobias Lautwein (58:26 Min.).

Die Trendsportart Hyrox ist der weltweit erste Fitness-Wettbewerb, bei dem sowohl Kraft als auch Ausdauer gefordert ist.