Traumfinale beim Tennis-Finale

Novak Djokovic bekommt es im Finale des ATP-Finales mit Roger Federer zu tun, der nach seinem siebenten Titel beim Saisonabschlussturnier greift. Die Nummer zwei der Welt bezwang am späten Sonntagabend im Halbfinale in London den britischen Olympiasieger Andy Murray mit 7:6(5),6:2. "Hier gegen Novak am Ende im Finale noch einmal spielen zu dürfen, ist einfach nur schön. Ich könnte nicht glücklicher sein", sagte der 31-jährige Federer.



Das Duell mit Murray nannte er "ein spezielles Match, weil wir in London 2012 drei spezielle Matches hatten". Nach seinem Triumph im Wimbledon-Endspiel hatte der 17-fache Grand-Slam-Turnier-Champion im Olympia-Finale eine bittere Niederlage gegen Murray kassiert, nahm aber dafür nun in am Ende überraschend deutlicher Manier Revanche. "Für mich ist es trotzdem das meilenweit beste Jahr in meiner Karriere gewesen", sagte Murray versöhnlich.



Die Atmosphäre mit mehr als 17.000 Zuschauern in der ausverkauften O2-Arena fand Federer "elektrisierend" - die Fans des Schweizers übertönten die Anhänger des US-Open-Champions aus Schottland. Die Briten müssen weiter auf ihren ersten Finalteilnehmer in der Geschichte des seit 1970 bestehenden Jahresendturniers warten. Federer peilt den Titel-Hattrick in London an.