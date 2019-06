"Einfach nicht fair": Trainer-Kritik am Handball-Ligasystem

Diese „Kuriosität“ liegt in der Natur des Formats. Nach dem Grunddurchgang wird die Liga in zwei Fünfer-Gruppen geteilt. Die ersten drei des unteren Play-offs nehmen allerdings dann auch am Viertelfinale teil und können so ebenfalls noch Meister werden.

Der UHK-Trainer will nicht als der große Kritiker dastehen. Aber seiner Meinung nach sollte die Liga eine Änderung des Formats überdenken.

Finalserie

Ebenfalls überdacht werden sollte die Finalserie, meint der Krems-Coach: „Fünf Spiele in einer Finalserie, so wie wir es beispielsweise in diesem Jahr hatten, sind meiner Meinung nach zu viel.“ Thaqi wünscht sich eine Rückkehr zum alten „Best-of-Three“-System. „Ich verstehe natürlich, dass man die Liga so besser und länger vermarkten kann. Aber für uns Teams ist das eine enorme Anstrengung.“