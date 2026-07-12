„Bin ein bisschen sprachlos“: Mühlberger gewinnt Tour of Austria

Nur wenige Tage nach der enttäuschenden Nicht-Nominierung für die Tour de France hat Gregor Mühlberger eindrucksvoll zurückgeschlagen. Der 32-Jährige sicherte sich den Gesamtsieg bei der 75. Tour of Austria und bescherte Österreich damit den ersten Heimerfolg seit 2013. Tour of Austria: Mühlberger schrieb Geschichte Die Schlussetappe führte das Feld über 109 Kilometer von Langenlois nach Wien, wo vor dem Burgtheater erstmals seit 2014 wieder das große Finale der Österreich-Rundfahrt in der Bundeshauptstadt ausgetragen wurde. Den Etappensieg holte sich der Brite Sam Watson, der Niederösterreicher Patrick Konrad wurde Dritter. Mühlberger wurde 52.

In der Gesamtwertung ließ sich der 32-Jährige den Triumph allerdings nicht mehr nehmen. Der Niederösterreicher, der für das österreichische Nationalteam an den Start ging, setzte sich mit eineinhalb Minuten Vorsprung vor dem US-Amerikaner Kevin Vermaerke durch. Damit ist er der erste österreichische Gesamtsieger der Ö-Tour seit Riccardo Zoidl im Jahr 2013.

„Bin ein bisschen sprachlos“ Für Mühlberger hat der Erfolg eine besondere Bedeutung. Nachdem ihn sein Decathlon-Rennstall nicht für die Tour de France nominiert hatte, sei er „am Boden zerstört“ gewesen. Umso größer ist nun die Freude über den Sieg bei der Ö-Tour. „Ich bin ein bisschen sprachlos. Die Heim-Rundfahrt wiegt bei mir am größten. Es waren keine Nasenbohrer da, deshalb ist es noch einmal schöner“, sagte der 32-Jährige. Einen großen Anteil am Erfolg schrieb Mühlberger seiner Mannschaft zu. „Wir werden allen Grund haben zu feiern. Das Team ist der ganze Erfolg. Ohne die Mannschaft hätte ich die Rundfahrt nicht gewinnen können.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/EXPA/ JOHANN GRODER Gregor Mühlberger feiert seinen Sieg bei der Tour of Austria mit seinen Eltern.