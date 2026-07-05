Schwingshandl-Rad-Team: Premiere mit Leidenschaft

„Wir wollen uns grundsätzlich gut präsentieren“, sagt Raphael Hammerschmid und steckt das Ziel durchaus hoch: „Immer wieder einmal an der Spitze dabei sein.“

Der 30-Jährige ist Rennsportleiter des jungen Radteams Schwingshandl Intralogistics aus Holzhausen (Bez. Wels-Land), das sich für den Erstauftritt bei der Tour of Austria einiges vornimmt. „Unser Trikot zeigen“, hofft Hammerschmid auch auf Werbeeffekt.

Radsport auf professionellem Niveau hat auch eine kommerzielle Komponente. Die Österreich-Rundfahrt findet zum 75. Mal statt. Von 8. bis 12. Juli geht es quer durch die Republik mit dem buchstäblichen Höhepunkt auf der zweiten Etappe, wenn es auf den Großglockner zum Ziel auf der Franz-Josefs-Höhe geht. Am kommenden Samstag gastiert die Tour in Oberösterreich, die vierte Etappe durch den Südosten des Bundeslandes hat es in sich. Um 13 Uhr erfolgt auf dem Stadtplatz in Steyr der Start, nach 170,5 Kilometern via Bad Hall, Kirchdorf, Vorder- und Hinterstoder wird der Tross zurückkehren. Nach der ersten Zieldurchfahrt ist jedoch noch nicht Schluss, zum Finale geht es über den berühmt-berüchtigten Porscheberg.