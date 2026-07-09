Glocknerkönig Mühlberger: „Die Jungs haben sich ein Bier verdient“

4:46:29 Stunden dauerte für Mühlberger die Fahrt von Bad Kleinkirchheim auf das Dach der Tour, 188,8 Kilometer und 2.914 Höhenmeter waren zurückzulegen. Der Niederösterreicher ist somit in der besten Position, die Gesamtwertung der Tour of Austria zu gewinnen, und er darf sich nach zwölf Jahren wieder „Glocknerkönig“ nennen.

Gregor Mühlberger gewann auch die zweite Etappe der Tour of Austria. Und das war eine ganz besondere Etappe. Der 32-Jährige vom Team Austria gewann nach einem beherzten Antritt und jubelte auf der Kaiser-Franz-Josef-Höhe am Großglockner.

„Das war ein richtig guter Tag, aber die letzten 300 Meter hinauf spürt man extrem“, sagte Mühlberger in einer ersten Reaktion im ORF. „Es war ein irrsinnig schnelles Rennen. Meine Jungs haben einen super Job gemacht. Die haben sich heute ein Bier verdient.“ Der Vorsprung in der Gesamtwertung von 1:31 Minuten sei natürlich ein schöner Polster, doch „die Rundfahrt ist erst vorbei, wenn wir am Sonntag in Wien über die Linie fahren“.

Starkes Ineos-Team

Vor den finalen 16 km verschärfte die Ineos-Equipe das Tempo gehörig, Mühlberger blieb auf sich alleine gestellt im Schlepptau. Die Bergwertung am Kasereck holte sich der Brite Paul Double vor dem Niederösterreicher, auch Carlos Rodriguez und Routinier Bauke Mollema waren noch ganz vorne dabei. In den finalen Kilometern präsentierte sich Mühlberger als stärkster Fahrer, attackierte und fuhr solo dem Etappensieg entgegen.

Die dritte Etappe mit 189 km führt am Freitag von Lienz über den Felbertauern bereits zum 16. Mal ins Alpendorf oberhalb von St. Johann im Pongau. Die Tour of Austria endet am Sonntag nach fünf Etappen vor dem Burgtheater in Wien.