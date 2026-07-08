Heimsieg auf der ersten Etappe der Tour of Austria

Nach 177 von 188 Kilometern der ersten Etappe von Graz nach Gamlitz attackierte Gregor Mühlberger . Der 32-Jährige von Team Austria ließ seine Konkurrenten stehen, flüchtete solo und rettete einen Vorsprung von 11 Sekunden ins Ziel. Auf der Königsetappe am Donnerstag mit Zielankunft auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe wird Mühlberger somit das Rote Trikot des Gesamtführenden tragen.

„Ich bin richtig glücklich, das macht mich unheimlich stolz“, sagte Mühlberger im Ziel. „Mein Team hat mich in Top-Position in den Anstieg gebracht. Es war schon viel Risiko dabei, denn ich habe nicht gewusst, was die anderen noch draufhaben.“

Michael Gogl (Alpecin-Premier Tech) wurde als zweitbester Österreicher Sechster, Patrick Konrad kam auf Platz 14.