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Sport

Heimsieg auf der ersten Etappe der Tour of Austria

Gregor Mühlberger siegte nach einer Solo-Flucht und holte sich das Rote Trikot.
08.07.2026, 16:12

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TOUR OF AUSTRIA: 1. ETAPPE VON GRAZ BIS GAMLITZ: MÜHLBERGER (AUT)

Nach 177 von 188 Kilometern der ersten Etappe von Graz nach Gamlitz attackierte Gregor Mühlberger. Der 32-Jährige von Team Austria ließ seine Konkurrenten stehen, flüchtete solo und rettete einen Vorsprung von 11 Sekunden ins Ziel. Auf der Königsetappe am Donnerstag mit Zielankunft auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe wird Mühlberger somit das Rote Trikot des Gesamtführenden tragen.

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„Ich bin richtig glücklich, das macht mich unheimlich stolz“, sagte Mühlberger im Ziel. „Mein Team hat mich in Top-Position in den Anstieg gebracht. Es war schon viel Risiko dabei, denn ich habe nicht gewusst, was die anderen noch draufhaben.“

Michael Gogl (Alpecin-Premier Tech) wurde als zweitbester Österreicher Sechster, Patrick Konrad kam auf Platz 14.

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