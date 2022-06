Tour de Suisse: Peter Sagan meldet sich mit dem 18. Sieg zurück

Pechvogel mit Hallers Rad

Am Ende der Strecke von Aesch im Baselbiet nach Grenchen im Kanton Solothurn hatte Sagan freilich auch jenes Glück und Geschick, das dem bisherigen Gesamtzweiten Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) verwehrt blieb: Der deutsche Meister war knapp fünf Kilometer vor dem Ende einem Massensturz zum Opfer gefallen, damit war er außerhalb jener Drei-Kilometer-Zone, in der Pechvögel in solchen Fällen mit der Siegerzeit gewertet werden. Auf dem Rad seines Kärntner Teamkollegen Marco Haller ging es Richtung Ziel, 53 Sekunden büßte Schachmann ein. Bester Österreicher: Michael Gogl (Alpecin-Fenix) als Zwölfter.

Am Mittwoch geht es über 190,8 Kilometer von Grenchen nach Brunnen am Vierwaldstätter See weiter, das Trikot des Gesamtführenden verteidigte noch einmal der Brite Stephen Simmons von Bahrain-Victorious. Neuer Zweiter ist der Däne Andreas Kron (Lotto Soudal/+6) vor Andreas Leknessund (NOR/DSM/+7). Felix Großschartner (Bora-hansgrohe) machte sechs Ränge gut und ist mit 34 Sekunden Rückstand bester Österreicher im Klassement.