Tour-de-France-Sieger Froome strampelt sich in Tirol ab

Großschartner zeigte heuer schon mit starken Leistungen bei Paris-Nizza und der Baskenlandrundfahrt auf. Der Oberösterreicher geht als Kapitän im deutschen Bora-Team dementsprechend motiviert ins Rennen. „So oft fahren wir ja nicht bei uns daheim. Für uns Österreicher ist es gerade im Jahr der Heim-WM in Tirol ein richtig geniales Heimspiel. Wir wollen uns dort sehr gut präsentieren“, betonte der 24-Jährige vor dem Start am Gardasee.

Preidler ist in seiner neuen Mannschaft Groupama-FDJ hauptsächlich für Helferdienste vorgesehen. „Die Tour ist sehr schwer, und ich werde vor allem meinen Kapitän Thibaut Pinot unterstützen. Im Vorjahr wurde er ja Gesamtzweiter hinter Geraint Thomas, und heuer will er ganz oben stehen“, meinte Preidler, der sich ebenfalls auf die Auftritte in Tirol freut. „Für mich bringt das einen großen Motivationsschub, dass ich den WM-Kurs erstmals sehe und endlich wieder in der Heimat ein Rennen bestreite. Wir alle freuen uns sehr auf die Rundfahrt, wo wir uns den letzten Feinschliff für den Giro d'Italia holen wollen.“