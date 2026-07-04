Das Team Visma-Lease a Bike mit Rad-Superstar Jonas Vingegaard hat am Samstag das Mannschaftszeitfahren beim Grand Depart der 113. Tour de France in Barcelona gewonnen. Der Däne rollte auf dem 19,6 km langen Kurs durch die spanische Metropole mit einem Vorsprung von 8 Sekunden auf Team Ineos über die Ziellinie und sicherte sich damit das Gelbe Trikot. Der slowenische Topfavorit Tadej Pogacar hatte mit seinem UAE-Team als Dritter einen Rückstand von 12 Sekunden.

Damit feierte Vingegaard, zweimaliger Tour-Sieger (2022, 2023), auf dem Kurs vorbei an der Basilika Sagrada Familia und mit zwei kurzen Anstiegen vor dem Ziel den ersten Punktsieg im Duell mit Pogacar. Bei UAE gehörte Felix Großschartner zu den wichtigsten Unterstützern von Pogacar, das rot-weiß-rote Aushängeschild rollte am Ende mit einem Rückstand von 2:54 Minuten aus - nur die Zeit des besten Fahrers pro Team zählte für die Tageswertung.

Evenepoel und Seixas reißen Rückstand auf Das Red-Bull-Team mit der Doppelspitze Remco Evenepoel, Zeitfahr-Weltmeister und -Olympiasieger, sowie Florian Lipowitz wurde Fünfter. Evenepoel kam mit einem Rückstand von 19 Sekunden ins Ziel, Lipowitz verlor sogar 35 Sekunden. Der französische Hoffnungsträger Paul Seixas (+39 Sek.) belegte mit seinem Decathlon-Team den sechsten Platz. Der 19-jährige Teamkollege von Felix Gall geht als Geheimfavorit in seine erste Tour, der Osttiroler setzt dieses Jahr in Frankreich unterdessen aus.