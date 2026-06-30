Tour of Austria 2026 endet in Wien: „Vienna Calling“ für Radstars

845 Kilometer und 11.024 Höhenmeter in fünf Etappen: Auch in diesem Jahr bietet die Tour of Austria (8. bis 12. Juli) wieder ein attraktives Rennprogramm. Zum 75. Jubiläum der Österreich-Rundfahrt wurde eine besondere Route gewählt. Der Auftakt findet in Graz statt, die Königsetappe endet auf der gefürchteten Kaiser-Franz-Josefs-Höhe am Großglockner. Der Höhepunkt ist aber die lang erwartete Rückkehr in die Hauptstadt.

Tour of Austria in Wien Erstmals seit 2014 findet das Finale der Österreich-Rundfahrt auf dem Wiener Ring statt. Vor dem Burgtheater wird ein spektakulärer Zielsprint erwartet. Tour-Direktor Thomas Pupp meint zur Organisation dieses Spezialfinales: „In Wien kommt hinzu, dass wir in einer Millionenstadt sind. Hier bedarf es bezüglich des öffentlichen Verkehrs und des Sicherheitsmanagements noch viel mehr Abklärungen.“

Konrad zum dritten Mal dabei Schöne Erinnerungen an die letzte Wien-Ankunft hat Routinier Patrick Konrad (Lidl-Trek). 2014 kam er als bester Österreicher ins Ziel und unterschrieb in derselben Woche seinen ersten Profivertrag. Die weiteren prominenten Österreicher: Patrick Gamper (Jayco AlUla), Bahrain-Profi Rainer Kepplinger, der letzte heimische Rundfahrtssieger Riccardo Zoidl sowie der neue österreichische Staatsmeister Michael Gogl.