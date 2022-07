Tour de France: Pogacar stürzt, Vingegaard baut den Vorsprung aus

Viele Wege führen vom Wallfahrtsort Lourdes nach Hautacam, und natürlich hat die Amaury Sport Organisation um Tourdirektor Christian Prudhomme auch bei der 109. Frankreich-Rundfahrt nicht die Luftlinie (13,9 Kilometer) oder die kürzeste Straßenverbindung (27,6 Kilometer) gewählt, sondern mit Col d’Aubisque und Col de Spandelles je einen Pass der höchsten und der ersten Kategorie als Umweg gewählt.

Die 143,5 Kilometer in den Pyrenäen am Donnerstag waren die letzte Chance für den zweifachen Titelverteidiger Tadej Pogacar, den führenden Dänen Jonas Vingegaard noch in den Bergen aus dem Gelben Trikot zu entfernen. Nachdem das Unternehmen am Mittwoch nur mit vier Sekunden Zeitgewinn dank Gutschriften für den Sieg im Zielsprint geendet hatte, war der Plan klar.

Neu war er nicht: Im Duell zweier durch Corona und Verletzungen dezimierter Teams konnte es für Pogacars Emirates nur darum gehen, abermals volle Attacke zu fahren und zu hoffen, dass der Rivale von Jumbo-Visma doch einmal Wirkung zeigt. Der Haken: Noch immer waren 2:18 Minuten aufzuholen.

Doch wie das so ist mit Plänen: Bei Kilometer null attackierte Vingegaards Sprint-Ass Wout van Aert und gab das Tempo vor, nach elf Kilometern musste Pogacars Helfer Mikkel Bjerg passen, bald fiel auch Marc Hirschi zurück und wie schon am Mittwoch war der Amerikaner Brandon McNulty der einzige verbliebene Teamkollege.