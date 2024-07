Philipsen holt nach Faux-Pas von Girmay im Sprinter-Duell auf

Belgiens Sprintstar Jasper Philipsen hat am Dienstag die letzte Flachetappe der diesjährigen Tour de France gewonnen. Der 26-Jährige vom Team Alpecin setzte sich auf dem 16. Teilstück von Gruissan nach Nimes (188,6 km) in Südfrankreich im Massensprint souverän durch.

Philipsen hatte vergangene Woche bereits die 10. und 13. Etappe der 111. Tour-Auflage gewonnen. Er hält nun bei insgesamt neun Etappenerfolgen bei der "Großen Schleife". Das Grüne Trikot hatte der Belgier bereits im Vorjahr nach Hause mitgenommen. Mit dem von seinem Team perfekt vorbereiteten Sprint in Nimes holte er in der Spezialwertung 50 Punkte auf Girmay auf und liegt nun nur noch 82 Zähler hinter dem ersten afrikanischen Tour-Etappensieger.

Girmay stürzte in einem Kreisverkehr, verletzte sich dabei offensichtlich aber nur leicht und wurde von Intermarche-Teamkollegen ins Ziel geleitet. "Ich hoffe, dass er okay ist. Er hat es sich nicht verdient, so zu verlieren", sagte Philipsen, der vor dem Deutschen Phil Bauhaus und dem Norweger Alexander Kristoff triumphierte. "Jeder Etappensieg ist schwierig zu holen, also können wir stolz sein." Sprint-Oldie Mark Cavendish, der bereits 2008 in Nimes gewonnen hatte, konnte nicht in die Entscheidung eingreifen.