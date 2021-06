Tour de France: Mathieu van der Poel bleibt vorn

Klare Sache

Den Tagessieg holte sich Titelverteidiger Tadej Pogacar: Der Slowene vom Team Emirates brauchte exakt 32 Minuten, schaffte es aber nicht, Leader Mathieu van der Poel (NED/5./+31 Sekunden) vom Platz an der Sonne zu verdrängen.

Van der Poel, Enkel der französischen Radsport-Legende Raymond Poulidor, hat Gefallen am Gelben Trikot gefunden. Und er wollte auch am Mittwoch weiter zu Ehren seines Großvaters vorn bleiben – Poulidor war drei Mal Zweiter der Tour, konnte sie aber nie gewinnen. Weil Van der Poel mit den Laufrädern seiner Zeitfahrmaschine nicht recht glücklich war, ließ sein Team Alpecin-Fenix eigens zwei andere aus den Pyrenäen heranschaffen, ein radsportbegeisterter Fan nahm die 900 Kilometer im Auto auf sich, wie Het Nieuwsblad berichtet. 3.800 Euro kosteten die beiden Räder, die in Andorra ausfindig gemacht wurden – es waren die Ersatzräder von Ineos-Profi Cameron Wurf, wie sich herausstellen sollte.

Am Donnerstag rollt die 108. Tour de France in Richtung Alpen, die 160,4 Kilometer von Tours nach Châteauroux dürften eine Angelegenheit für die Sprinter sein, ehe tags darauf ein monströser Abschnitt über 249,1 Kilometer folgt.