Tour de France: Fabio Jakobsen gewinnt nach einem harten Tag

So schnell kann’s gehen: „Mein Traum ist das gepunktete Trikot“, hattte Magnus Cort vor dem Start der zweiten Tour-Etappe gesagt, und nach 72 der 202 Kilometer von Roskilde nach nach Nyborg war klar: Der Däne sollte am Samstagabend in seiner Heimat sein Wunschleiberl bekommen.

Als Teil einer Ausreißergruppe hatte sich der 29-Jährige vom Team Education First-Easy Post direkt nach dem Start auf die Flucht begeben und sicherte sich die drei Bergwertungen der vierten Kategorie.