Tour de France einmal anders: Von Daten- und Geldbergen

Geld für Neuerungen haben die Veranstalter zur Genüge: Firmenzahlen veröffentlicht der Amaury-Konzern zwar nicht, doch Insider schätzen allein den Umsatz der Tour de France auf 150 Millionen Euro, die Rendite soll bei 15 Prozent (=22,5 Millionen Euro) liegen. Die gesamte Firmengruppe soll rund 400 Millionen Euro pro Jahr bewegen. Geleitet wird der Konzern, zu dem auch die Sporttageszeitung L’Équipe gehört, von Marie-Odile Amaury, einer 78-Jährigen mit Wurzeln im Elsass. Protz liegt der seit 2006 verwitweten Chefin und Eigentümerin fern: Ihr Auto ist ein Peugeot 308. Die nächste Generation steht bereits ante portas: Sohn Jean-Étienne leitet die ASO, Tochter Aurore steht der Rechtsabteilung vor.

Doch so viel Geld die Firma auch einnimmt, so wenig üppig sind die Preisgelder. Wer sich am Ende in Paris das Gelbe Trikot überstreifen darf, bekommt 500.000 Euro, der Zehnte erhält 3800 Euro Schmerzensgeld. Und für einen Etappensieg sind 11.000 Euro ausgelobt, am Freitag war auf den 169,5 flachen Kilometern von Bourg d’Oisans nach Valence der slowakische Dreifach-Weltmeister Peter Sagan (Bora-hansgrohe) der Schnellste im Massensprint. Keine Überraschung, haben doch die meisten seiner Konkurrenten im Kampf um das Grüne Trikot bereits die Tour verlassen müssen, sei es nach Stürzen, wegen Erschöpfung oder aber, weil sie die Karenzzeit nicht geschafft haben.

Nicht zuletzt die heurige Streckenführung ist daran schuld. „Ich bin schon sieben Mal die Tour gefahren, aber es war noch nie so schwer wie in diesem Jahr“, klagte etwa der deutsche Topsprinter André Greipel (Lotto-Soudal), der immerhin schon elf Mal als Etappensieger gefeiert worden ist. „Das hat alles viel mit Spektakel zu tun. Für mich ist dieses Spektakel einfach zu viel gewesen in diesem Jahr.“