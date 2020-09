Tour de France: Das große Staunen nach der großen Show

Die Sensation

Als die Tour de France am 29. August in Nizza startete, hatten nur wenige Tadej Pogacar tatsächlich auf ihrer Rechnung. Zwar hatte der Slowene bereits in der letzten Saison mit drei Etappensiegen und einem dritten Rang bei der Vuelta sein Können unter Beweis gestellt, als Tour-Neuling schien er aber noch nicht für den Gesamtsieg infrage zu kommen. Doch dann drehte der Debütant auf und spulte eine Tour herunter, wie man es so noch selten gesehen hatte.

Das Einzelzeitfahren, mit dem er am Samstag seinem Landsmann Primoz Roglic das Gelbe Trikot entriss, lässt die Rad-Legenden Lobeshymnen anstimmen. „Ich wusste schon nach der Vuelta, dass er ein Großer ist. So eine Nummer macht man nicht, wenn man kein Talent hat“, sagte der fünfmalige Champion Eddy Merckx über den zweitjüngsten Sieger in der langen Tour-de-France-Geschichte. Pogacar feiert an diesem Montag seinen 22. Geburtstag.

Das Drama

Alles schien angerichtet für Primoz Roglic und seinen ersten Sieg bei der Tour. Die gesamte Rundfahrt hatte er mit seinem Team Jumbo-Visma dominiert und vor dem Zeitfahren einen komfortablen Vorsprung (57 Sekunden) im Gepäck. Was sollte da noch schiefgehen?