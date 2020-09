Tour de France: Caleb Ewan gewinnt, Mühlberger muss aufgeben

130 Kilometer weit schleppte sich auf der elften Etappe der Tour de France ein kränkelnder Österreicher. Gregor Mühlberger, Ende Juli Gesamt- und zweifacher Etappensieger der Sibiu-Rundfahrt in Rumänien, kämpfte am Mittwoch mit einem Infekt, trug bei knapp 30 Grad lange Zeit eine Jacke und trat in die Pedale, was der Körper trotz Schüttelfrost noch hergab. Und dann stieg er knapp 40 Kilometer vor dem Ziel schließlich doch vom Rad. Der 26-jährige Haidershofener kauerte auf der Motorhaube eines Autos seines Teams Bora-hansgrohe und war komplett am Ende.

Damit ist das österreichische Quintett bei der 107. Frankreich-Rundfahrt nur noch ein Quartett, mit Mühlberger fehlt nun der bestklassierte Mann (48. war er nach der Dienstag-Etappe), damit fehlt Bora-hansgrohes deutschem Kapitän Emanuel Buchmann auch ein wichtiger Helfer.

Wobei der Gesamtsieg angesichts der angeschlagenen Gesundheit Buchmanns nach den beiden Pyrenäen-Etappen am vergangenen Wochenende ohnehin kein Thema mehr ist, die Strategie ist nun auf Einzelerfolge ausgerichtet. Da aber hat das bayrische Team ebenfalls ein Problem: Auch der slowakische Dreifach-Weltmeister ist derzeit nicht in bester Verfassung und hat in den Sprints gegen den Iren Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step) meist das Nachsehen.