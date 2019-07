Tour de France: Aus für Fuglsang, nächster Etappensieg für Ewan

Caleb Ewan hat die 16. Etappe der Tour de France gewonnen. Der 24-jährige Australier setzte sich am Dienstag in einem Massensprint in Nimes durch und feierte damit seinen zweiten Tagessieg bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt. Die Plätze zwei und drei belegten nach 177 Kilometer mit Start und Ziel in Nimes Elia Viviani aus Italien und der Niederländer Dylan Groenewegen.

Der Franzose Julian Alaphilippe verteidigte problemlos das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Beendet ist das Rennen unterdessen für Mitfavorit Jakob Fuglsang. Nach einem Sturz etwa 30 Kilometer vor dem Ziel stieg der auf Gesamtrang neun liegende Däne ins Begleitauto und gab die Frankreich-Rundfahrt 2019 vorzeitig auf.

Am Mittwoch wird die Tour mit 200 Kilometern vom Pont du Gard nach Gap fortgesetzt. Ab Donnerstag sind die Favoriten bei drei sehr schweren Alpen-Etappen gefordert.