"Top-Favorit" Nadal jagt in Paris Titel Nummer zwölf

Für die Nummer eins der Welt wird es hingegen schwierig werden, nach ihrem Sensations-Triumph bei den US Open und der Bestätigung mit dem Titel bei den Australian Open auch das dritte Major in Folge zu gewinnen. Naomi Osaka hat in ihren drei Sand-Turnieren in Stuttgart (Halbfinale), Madrid (Viertel) und Rom (Viertel) nicht wie die Beste der Welt gespielt. In bisher drei Auftritten bei den French Open kam sie zudem nie über Runde drei hinaus.

Ein großes Fragezeichen steht auch hinter der 37-jährigen Serena Williams, die seit ihrem Comeback nach der Babypause zwar die Finali in Wimbledon und bei den US Open erreicht hat, 2019 bis auf das Viertelfinale bei den Australian Open aber Verletzungsprobleme hat. In Indian Wells, Miami und zuletzt auch in Rom, ihrem einzigen Sandplatz-Auftritt, gab sie entweder schon vor oder während des zweiten Spiels auf. Die Chancen, dass sie sich ausgerechnet in Paris den Traum vom 24. Grand-Slam-Titel erfüllt und damit die Egalisierung des Rekords von Margaret Court schafft, sind also gering.

Neues Dach erst 2020

Jedenfalls werden sich die Stars wieder über einige signifikante Neuerungen in Roland Garros freuen. Auf der seit Jahren im Wandel befindlichen Anlage wird die größte Änderung aber erst 2020 kommen: Das überfällige Dach. Während es bei den Australian Open mittlerweile drei, bei den US Open zwei und auch in Wimbledon ab diesem Jahr zwei Dächer gibt, hinkt Paris hinterher. Am Tag nach dem Vorjahresfinale zwischen Thiem und Nadal kamen die Bulldozer und rissen den alten Center Court nieder, denn für das verschiebbare Dach musste eine völlig neue Unterkonstruktion her. Der Court Philipp Chatrier ist dieses Jahr also neu, auch die Spielerbereiche unterhalb.

Zusätzlich wird der neue Court Simonne-Mathieu, der halb im Boden versenkt mitten in einem botanischen Garten liegt, eröffnet. Er fasst 5.000 Zuschauer und ist nach dem Center Court und dem Court Suzanne Lenglen der drittgrößte der Anlage. Völlig neu gestaltet wurde auch der Westen der Anlage mit sieben neuen Plätzen.