Tischtennis-WM: Chinesinnen gewinnen fünften Team-Titel in Folge

Chinas Tischtennis-Nationalteam der Frauen hat bei der Mannschafts-WM in Chengdu seinen Titel erfolgreich verteidigt. In einer Neuauflage des Olympia-Finales von Tokio besiegten die WM-Gastgeberinnen und -Topfavoritinnen Japan am Samstag 3:0. Für Chinas Frauen war es der fünfte Titel in Folge bei Team-Weltmeisterschaften. Seit 1975 schafften es nur ein gesamtkoreanisches Team bei der WM 1991 sowie Singapur 2010, die Erfolgsserie der Rekord-Weltmeisterinnen zu durchbrechen.

Bronze ging an Taiwan und Deutschland. Das Männer-Finale am Sonntag bestreiten China und Deutschland nach 3:2-Semifinalsiegen gegen Japan bzw. Südkorea. Österreichs Teams haben nicht an den Titelkämpfen teilgenommen.