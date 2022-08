Tischtennis-Duo Polcanova und Gardos steht im EM-Viertelfinale

Achtelfinal-Aus für Habesohn

Das Out im Mixed-Achtelfinale kam für den Wiener Daniel Habesohn und die Rumänin Elizabeta Samara, und zwar mit einem 0:3 (-8,-9,-6) gegen die topgesetzten Franzosen Yuan Jianan/Emmanuel Lebesson. In den beiden Runden davor hatten sich Samara/Habesohn gegen ein ukrainisches und türkisches Duo jeweils 3:0 durchgesetzt.

Während das Frauen- und Männer-Doppel nach dem am Samstag erfolgten Auftakt erst am Dienstag weitergeht, wurden die Einzel in Qualifikationsgruppen gestartet. Amelie Solja und Karoline Mischek gewannen ihre Auftaktpartie gegen die Portugiesin Matilde Pinto 3:0 (9,5,3) bzw. gegen die Spanierin Angela Rodriguez 3:2 (-8,8,6,-7,7). Am späteren Nachmittag greifen auch Andreas Levenko, David Serdaroglu und Alexander Chen ins Geschehen ein.