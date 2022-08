Vierter im Vorstieg: Kletter-Star Schubert verpasst EM-Medaille

Jakob Schubert hat am Sonntag bei der Kletter-EM in München im Rahmen der European Championships Edelmetall überraschend verpasst. Der Tiroler, der als Halbfinal-Bester und somit als Schlusskletterer in die finale Entscheidung gegangen war, erreichte 34+ und wurde damit Vierter. Ein Zug fehlte dem 31-Jährigen auf eine Medaille. Gold ging an den Tschechen Adam Ondra (37+), Silber an den Slowenen Luka Potocar (37+) und Bronze an Olympiasieger Alberto Gines Lopez aus Spanien.

Schubert wurde damit seiner Mitfavoritenrolle nicht gerecht. Der vielfache Medaillengewinner hatte vor dem Finale gemeint, er habe vom Boulder-Bewerb ein paar "nervige Wehwehchen" davongetragen. In der Entscheidung hatte der Tiroler dann auch in der entscheidenden Phase sehr zu kämpfen.