Vorwürfe im Verband: Europameisterin Polcanova bricht ihr Schweigen

Österreichs Tischtennis-Asse berichten weiter von einer "angespannten Atmosphäre" im Tischtennis-Verband . "In den letzten Monaten habe ich wiederholt erlebt, dass Spieler/Spielerinnen vernachlässigt, mental unter Druck gesetzt und notwendige Informationen vorenthalten werden", erklärte nun Sofia Polcanova in einem der APA vorliegenden Statement. Laut der Europameisterin beeinflusst das gegenwärtige Umfeld die Leistungsfähigkeit der Betroffenen - und auch jene von ihr selbst.

"Es ist wichtig, dass im Tischtennis ein Klima herrscht, in dem sich jeder Spieler weiterentwickeln kann, ohne Angst vor negativen Konsequenzen oder unzureichender Unterstützung", erklärte Polcanova. "Ich appelliere an alle Beteiligten ein Umfeld zu schaffen, in dem alle Spieler*innen gleichermaßen gefördert werden und die Chance haben, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Nur so können wir den Tischtennissport in Österreich in seiner besten Form erleben", erklärte Polcanova. Vom Verband war vorerst für die APA für eine Stellungnahme niemand erreichbar.