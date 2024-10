Im Finale chancenlos: Polcanova und Gardos holen EM-Silber

Das Mixedduo Robert Gardos und Sofia Polcanova hat am Freitag bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Linz Silber geholt. Im ersten Finale dieser Titelkämpfe unterlag das heimische Gespann den Spaniern Alvaro Robles/Maria Xiao 0:3 (-8,-9,-10). Damit bleibt es in der EM-Geschichte von Österreichs Verband (ÖTTV) bei zehn Goldenen bzw. einer im Mixed. Das 2003 von Werner Schlager mit der Ungarin Krisztina Toth geholte EM-Gold war das erste in Rot-Weiß-Rot überhaupt gewesen.

Polcanova hat bei diesen Titelkämpfen nach ihrer ersten Niederlage im neunten Match aber noch die Chance auf die erfolgreiche Verteidigung ihrer beiden Titel von München 2022. Mit der Rumänin Bernadette Szöcs spielt sie am Samstag im Doppel-Viertelfinale, im Einzel hat sich die 30-Jährige ins Achtelfinale gekämpft. Im Doppel-Viertelfinale am Samstag wird auch Maciej Kolodziejczyk engagiert sein. Für Gardos wiederum gingen die Titelkämpfe mit seiner insgesamt 14. EM-Medaille zu Ende, die fünfte in Silber. Dazu kamen bisher drei Goldene und sechs Bronzene.