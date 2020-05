Gardos/Habesohn einen Sieg von Medaille entfernt

Robert Gardos und Daniel Habesohn fehlt nicht mehr viel zum ersten Ziel: Die Titelverteidiger im Herren-Doppel haben am Freitag nach einem mühsamen 3:2-Sieg beim Auftakt gegen Keinath/Novota (Slk) ihr Achtelfinale gegen Ionescu/Szocs ( Rum) klar mit 3:1 für sich entschieden und stehen im Viertelfinale.



In diesem treffen die Österreicher am Samstag im Schwechater Multiversum um 10.50 Uhr auf die portugiesisch-kroatische Paarung Marcos Freitas und Andrej Gacina, damit stehen sich die Europameister von 2012 und jene von 2011 gegenüber, die Sieger haben eine Medaille sicher. „Es wird ein sehr schwieriges Spiel“, sagt Habesohn, „das ist eines der besten Doppel.“



Chen Weixing und Robert Gardos scheiterten in der zweiten Runde des Einzelbewerbs ebenso wie Liu Jia und Amelie Solja, die auch nach dem zweiten Match ihre Sachen packen mussten. Die Österreicherinnen sind damit nicht mehr im Turnier vertreten, nachdem Sofia Polcanova und Amelie Solja im Doppel-Achtelfinale der deutschen Paarung Petrissa Solga und Sabine Winter glatt mit 0:3 unterlegen sind. Bei den Herren hingegen ist Stefan Fegerl noch dabei.