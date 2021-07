Schwierige Lose für Österreicher

Nach elf Europameisterschaften mit Medaillen für Österreich könnte just jene in Schwechat ohne Auszeichnung enden. Die Auslosung der Einzel- und Doppelbewerbe meinte es jedenfalls nicht gut mit Rot-Weiß-Rot: Robert Gardos und Daniel Habesohn, Titelverteidiger im Herren-Doppel, dürften im Viertelfinale auf Marcos Freitas und Andrej Gacina ( Por/Kro) treffen, die Europameister von 2011; Stefan Fegerl und Feng Xiaoquan steht bereits in der zweiten Runde das deutsche Duo Bastian Steger und Patrick Baum gegenüber.

Nicht lustiger sieht es im Einzel aus – Robert Gardos trifft schon in Runde zwei auf Panagiotis Gionis (Grie), der im Teambewerb aufgezeigt hat, Chen Weixing wird sich wohl im Viertelfinale dem topgesetzten Deutschen Dimitrij Ovtcharov gegenübersehen, und auf Stefan Fegerl wartet nach Adrian Crisan ( Rum) im Achtelfinale Patrick Franziska (D). Daniel Habesohn spielt nach geglückter Qualifikation in Runde eins gegen den routinierten griechischen Team-Vize-Europameister Kalinikos Kreanga.

Bei den Damen schließlich hat Österreichs Nummer eins Liu Jia Aufgaben von Herkules-Ausmaßen vor sich: Die 31-Jährige, die zuletzt eine Schulterzerrung plagte, steht im Rasterviertel mit der topgesetzten Shan Yanfei (Sp), bis zum Viertelfinale sind noch Li Fen (Sd) und Li Xue (F) zu eliminieren.



Die Erstrundenspiele der Österreicher in chronologischer Reihenfolge:

Damen-Doppel:

10.40 Uhr: Sofia Polcanova/ Amelie Solja - Tessy Gonderinger/Mercedes Nagyvaradi (LUX/UNG)

Herren-Doppel:

11.20: Robert Gardos/Daniel Habesohn (TV) - Thomas Keinath/Samuel Novota (SVK)

12.00: Stefan Fegerl/Feng Xiaoquan - Marko Jevtovic/Zolt Pete (SRB)

Damen-Einzel:

12.45: Liu Jia - Eva Jurkova (SVK), Sofia Polcanova – Renata Strbikova (CZE)

14.15: Amelie Solja - Dora Csilla Madarasz (HUN)

Herren-Einzel:

15.00: Chen Weixing - Peter Sereda (SVK)

15.45: Daniel Habesohn - Kalinikos Kreanga (GRE)

16.30: Robert Gardos - Matiss Burgis (LAT), Stefan Fegerl – Marko Jevtovic (SRB)

Anmerkung: Für Freitag sind auch noch das Achtelfinale im Damen- (17.15) und Herren-Doppel (18.00) sowie das 1/16-Finale im Damen- (18.45 bzw. 19.30) und Herren-Einzel (20.15 bzw. 21.00) angesetzt