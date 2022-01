Tischtennis: Chen Weixing wird Teamchef der Herren

Chen Weixing ist zum neuen Teamchef von Österreichs Tischtennis-Männern ernannt worden. Der 49-jährige Stockerauer tritt sein Amt als Nachfolger von Mathias Habesohn offiziell am Mittwoch an, wie der ÖTTV am Dienstag verlautete. "Wir sind froh, dass wir die ehemalige Nummer neun der Welt für unser Team gewinnen konnten", sagte ÖTTV-Präsident Wolfgang Gotschke. Großes Ziel ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

"Ich hoffe zunächst auf eine EM-Medaille in München und auf die Olympia-Qualifikation des Teams für Paris 2024", gab Chen die Marschroute vor. Der ehemalige Top-Abwehrspieler war selbst bei vier Olympischen Spielen dabei. Zuletzt war Chen noch immer aktiv in der Liga bei Stockerau tätig, das lässt er nun aufgrund der neuen Aufgabe sein. "Ich will das Team besser zusammenführen, mehr gemeinsame Trainings mit den Leistungsträgern Robert Gardos und Daniel Habesohn. Das wird auch helfen, Andreas Levenko sowohl sportlich, als auch mental zu formen", gab der Doppel-Europameister von 2003 Einblick.

In Zusammenarbeit mit Qian Qianli und Zhang Jie wolle er zudem David Serdaroglu, Alexander Chen und Maciej Kolodziejczyk in Richtung Top 100 der Weltrangliste bringen. Von Habesohn hatte sich der Verband "in beiderseitigem Einvernehmen" getrennt. "Nach einer Serie von unglücklichen Teamchef-Entscheidungen erwarten wir uns nun eine längerfristige Zusammenarbeit", so Gotschke.