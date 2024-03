Diese Österreicherin spielt beim Tischfußball groß auf

Das Klischee steht gnadenlos im Abseits. Nicht im Wirtshaus, auch nicht im Kaffeehaus erlernte Elli McDonald ihre Künste beim Tischfußball, vielmehr kam sie in der Schule auf den Geschmack des „Wuzelns“.

"Dort hatten wir einen Tisch, mir hat es von klein auf Spaß gemacht. Den Burschen war es irgendwann langweilig gegen ein Mädchen zu verlieren. So bin ich dann zum Verein gekommen."

Heute ist Tischfußball für sie ein ernst zu nehmender Sport im professionellen Bereich. Sie war schon Top 3 der Welt, rangiert aktuell in den Top 10. Was ihr Spiel ausmacht? "Ich spiele einerseits sehr schnell, versuche aber auch kontrolliert vorzugehen. Das ist eine Gratwanderung", so die 22-Jährige.