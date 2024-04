Der Österreicher, der mit 185 Puls zu Olympia nach Paris will

Maurer hat als Kanute in seiner jungen Karriere hierzulande schon einige Wogen der Begeisterung ausgelöst. In Österreich kann dem aufstrebenden Talent schon lange keiner mehr das Wasser reichen, auch international sorgt er regelmäßig für Aufsehen.

Erst am Wochenende gewann Maurer in Mailand den Bewerb über die 1.000 Meter, in einem Monat sollte er in Ungarn eines der letzten beiden Europa-Tickets für die Sommerspiele in Paris lösen.