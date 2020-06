Ein Leben auf dem Holzweg

Armin Kugler kommt aus dem Waldviertel, woher auch sonst, und er befindet sich schon seit seiner frühesten Kindheit auf dem Holzweg. Andere Kinder spielten mit Schaufel und Rechen in der Sandkiste, aber er griff schon in jungen Jahren zu Axt und Säge. "Den ersten Baum habe ich im Kindergarten gefällt", erinnert er sich. Und spätestens, als er dann in der Landwirtschaftsschule das Sportfällen als Freigegenstand gewählt hat ("wie andere Fußball"), war die Karriere vorgezeichnet.

An die fragenden Blicke und das Stirnrunzeln hat sich der 23-jährige Forstarbeiter längst gewöhnt. Nicht jeder versteht, dass es Männer gibt, die in der Freizeit lieber zur Motorsäge als zum Golfschläger greifen. Noch weniger verstehen, dass jemand dann auch noch abertausende Euro in das Hobby investiert.