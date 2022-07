Tiger Woods verpasst den Cut bei den British Golf Open

Die Wochenendrunden der 150. British Open im schottischen St. Andrews werden ohne ├ľsterreicher und ohne Superstar Tiger Woods stattfinden. Bernd Wiesberger musste sich am Freitag auf dem Par-72-Kurs mit 76 Schl├Ągen begn├╝gen. Mit insgesamt vier ├╝ber Par fiel der Burgenl├Ąnder vom 55. Platz deutlich zur├╝ck und wird den bei Par prognostizierten Cut klar verpassen.

Woods scheiterte noch deutlicher: Der 15-fache Major-Sieger aus den USA war bereits mit einem enormen R├╝ckstand in den zweiten Tag gegangen, an dem er nicht von der Stelle kam. Nach einer 75er-Runde fand er sich mit neun ├╝ber Par ganz hinten im Feld wieder. F├╝r den Kalifornier ist das Turnier auf dem geschichtstr├Ąchtigen Old Course erst das dritte PGA-Event seit seinem schweren Autounfall im Februar 2021.