Thomas De Gendt feiert ein verfrühtes Giro-Jubiläum

Die nächste Klettertour

Am Sonntag müssen sich die Profis ihren zweiten Ruhetag am Montag hart erarbeiten: Nach dem Start in Isernia folgen 191 Kilometer durch die Abruzzen mit 5.000 Metern Höhendifferenz und dem Schlussanstieg zum Blockhaus mit 13,6 Kilometern Länge und bis zu 14 Prozent Steigung.