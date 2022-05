Die Ö-Tour wackelt, Bouwman siegt beim Giro, Gall auf Platz 13

Ganz so einfach, wie sich das einige vorgestellt hatten, ist es offensichtlich nicht: Nach zwei Jahren Corona-Pause soll heuer Anfang Juli zum 72. Mal eine Österreich-Rundfahrt ausgetragen werden, inzwischen ist aber klar, dass zumindest einer der beiden geplanten Etappenorte in Kärnten passen muss, wie die Kleine Zeitung berichtete. Weil in der touristischen Hochsaison Quartiere für den 500-köpfigen Tross fehlen, und weil der organisatorische Aufwand wohl unterschätzt wurde, wie Insider dem KURIER sagen: „Es braucht auch Bauern, nicht nur Könige.“

Der Österreichische Radsportverband trennte sich Anfang Februar 2021 Knall auf Fall von Tourdirektor Franz Steinberger, ein neues Team um den früheren Rapid-Manager Werner Kuhn übernahm mittlerweile. Doch Quartierprobleme haben auch die Touristiker in Osttirol, was die geplante Glockner-Etappe schwierig macht. Ganz zu schweigen von Streckensicherung und behördlichen Genehmigungen. Es ist ein Rennen gegen die Zeit – am 2. Juli soll in Bad Tatzmannsdorf gestartet werden.