Thiems Duell mit dem besten Hallenspieler der Welt

Wie schlägt man Roger Federer? Die Frage haben sich schon viele Tennisprofis in den letzten zwanzig Jahren gestellt. Beantworten konnten sie nur die wenigsten.

Dominic Thiem gehört dazu. Erst in diesem Frühjahr hat der Niederösterreicher mit einem Finalsieg über den Schweizer in Indian Wells den bisher größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Dennoch ist Österreichs Nummer eins in seinem Auftaktspiel am Sonntag der Außenseiter (21 Uhr MEZ/live ServusTV, Sky Sport). Das liegt einerseits an Federers Erfahrung in großen Spielen: Zum 17. Mal ist der 39-Jährige für das Saisonfinale der besten acht Profis qualifiziert (Rekord), sechs Mal triumphierte er (Rekord). Zudem spricht die Statistik für die Nummer drei der Welt: Federers Siegquote in der Halle ist unerreicht. Im Schnitt gewinnt er acht von zehn Partien, bei Thiem sind es sechs von zehn.