Der Thiem-Effekt schlägt sich auch im Handel nieder

Und da kam Dominic Thiem ins Spiel. Der Niederösterreicher gewann 2015 in Nizza sein erstes Turnier auf der ATP World Tour und feierte damit seinen ersten großen internationalen Erfolg. Ab diesem Moment war der Absatz nicht nur stabilisiert, sondern stieg in den Folgejahren Schritt für Schritt wieder leicht an. 2019 wurden immerhin wieder 65.000 Tennisschläger verkauft.