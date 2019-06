Thiem vs. Nadal: Fünf Partien, die dem Österreicher Mut machen

Es ist die Neuauflage des Vorjahresfinales bei den French Open, und ein Duell, das die Tenniswelt schon mehrmals elektrisiert hat: Rafael Nadal gegen Dominic Thiem (15 Uhr, Live-Ticker auf KURIER.at).

Im direkten Vergleich der beiden Sandplatzspezialisten mag es 8:4 für den Spanier stehen, Nadal geht auch als Favorit in das Endspiel. Er strebt seinen zwölften Titel beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres an. Doch chancenlos ist Thiem keineswegs. Der Niederösterreicher nimmt nur das Hochgefühl nach dem emotionalen Halbfinalsieg über den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic mit in die Partie, Thiem kann gegen Nadal ebenfalls auf eine beeindruckende Siegesserie verweisen, wie der Blick in die Geschichtsbücher beweist.

27. April 2019, Barcelona

Das bisher letzte Duell der beiden Tennisprofis entscheidet Thiem für sich. Im Halbfinale des ATP-500-Turniers in der katalanischen Metropole zeigt der Österreicher dem 33-Jährigen die Grenzen auf. In einer hochklassigen Partie gewinnt Thiem 6:4, 6:4. Für Nadal ist es erst die vierte Niederlage in Barcelona, dem gegenüber stehen 61 Matchsiege.